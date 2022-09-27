Сентябрь, 27 в 20:59

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале проведения частичной мобилизации. Многие россияне возмутились из-за этого и начали поджигать военкоматы и администрации.

Российский юрист и блогер Марк Фейгин в эфире телемарафона FreeДом рассказал, можно ли считать поджоги военкоматов в России началом протеста.

– Это безусловная реакция. Несмотря на путинское большинство, людей, которые выступают против, если даже не 20%, то 30-35 млн, это все не только не одобряют, но и ненавидят. Среди этих 30-35 млн человек может и найдутся, которые могут поджечь 12 военкоматов, – говорит он.

Фейгин говорит, что это количество все же не может сорвать мобилизационные меры, изменить позицию большинства, которая оказалась в ситуации прострации.

Сейчас смотрят

По его словам, россияне не ожидали объявления мобилизации.

Еще одно доказательство того, что люди сознательно идут уничтожать военкоматы – потоки беженцев, накопившиеся на границе с Грузией, Казахстаном, Монголией. Также забиты аэропорты, люди пытаются вылететь в Стамбул и другие города.

– Как обычно, россияне вместо того, чтобы идти в Кремль, двигаются от него и пытаются убежать от этой власти. Это такая особенность национального самосознания. В какой-то момент наступит обратный процесс. Мы ждем выступления этого путинского большинства. Потому что за судьбу украинцев они не переживают так, как за свою, — отметил юрист.

Он подчеркнул, что после оглашения результатов псевдореферендумов начнется новый этап, ведь сфера давления расширится. Запад ответит санкциями и другими мерами, которые еще больше обедняют обычных людей.