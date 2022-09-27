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Факты / Світ / Росія

Глава МИД Литвы верит, что сила свободы поможет россиянам свергнуть Путина

Валентина Летяк, редактор ленты
Глава МИД Литвы верит, что сила свободы поможет россиянам свергнуть Путина
Фото: Getty Images

Свержение режима кремлевского диктатора Владимира Путина гражданами РФ министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает вполне реальным.

По его мнению, к этому россиян подтолкнет сила свободы, которая в свое время помогла другим народам, в частности, литовцам.

– Литовцы свергли советский режим, украинцы свергли Януковича, иранские женщины восстали против жестокости иранского режима, а россияне могут свергнуть Путина. Давайте не будем недооценивать силу свободы, – написал Ландсбергис в Twitter.

 

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После объявления Путиным 21 сентября частичной мобилизации, в рамках которой Минобороны РФ планирует призвать 300 тыс. человек для войны в Украине, в российских городах ежедневно проходят акции протеста.

Граждане РФ, которые начинают потихоньку понимать, что война коснулась их неспосредственно, выражают свое недовольство. Правда, масштабы протестов еще не достигли такого размаха, чтобы свергнуть власть.

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Высокий риск для Путина и его режима: Sky о сопротивлении мобилизации в РФ

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