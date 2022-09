Глава МИД Литвы верит, что сила свободы поможет россиянам свергнуть Путина

Свержение режима кремлевского диктатора Владимира Путина гражданами РФ министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает вполне реальным.

По его мнению, к этому россиян подтолкнет сила свободы, которая в свое время помогла другим народам, в частности, литовцам.

Lithuanians overthrew the Soviet regime, Ukrainians overthrew Yanukovich, Iranian women have risen up against the brutality of the Iranian regime and Russians can overthrow Putin. Let’s not underestimate the power of freedom.

— Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 27, 2022