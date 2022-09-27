Глава МИД Литвы верит, что сила свободы поможет россиянам свергнуть Путина

Сентябрь, 27 в 16:25

Свержение режима кремлевского диктатора Владимира Путина гражданами РФ министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает вполне реальным.

По его мнению, к этому россиян подтолкнет сила свободы, которая в свое время помогла другим народам, в частности, литовцам.

– Литовцы свергли советский режим, украинцы свергли Януковича, иранские женщины восстали против жестокости иранского режима, а россияне могут свергнуть Путина. Давайте не будем недооценивать силу свободы, – написал Ландсбергис в Twitter.

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Lithuanians overthrew the Soviet regime, Ukrainians overthrew Yanukovich, Iranian women have risen up against the brutality of the Iranian regime and Russians can overthrow Putin. Let’s not underestimate the power of freedom. — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 27, 2022

После объявления Путиным 21 сентября частичной мобилизации, в рамках которой Минобороны РФ планирует призвать 300 тыс. человек для войны в Украине, в российских городах ежедневно проходят акции протеста.

Граждане РФ, которые начинают потихоньку понимать, что война коснулась их неспосредственно, выражают свое недовольство. Правда, масштабы протестов еще не достигли такого размаха, чтобы свергнуть власть.