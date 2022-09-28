Сентябрь, 27 в 21:35

В связи с объявлением в РФ проведения частичной мобилизации россияне начали менять свое отношение к войне в Украине. Однако это не потому, что они стремятся остановить убийства украинцев, а потому, что боятся за собственные жизни.

Об этом заявил российский юрист и блогер Марк Фейгин в эфире телемарафона FreeДом.

– Они не стали выступать против войны, чтобы спасти соседний народ. Это не поменялось. Произошло совсем другое. Война коснулась их лично. Они на дистанции готовы говорить: продолжайте, сражайтесь. Там профессиональные военные, пусть они воюют. А мы будем с попкорном у телевизора за всем этим наблюдать, – говорит он.

По словам Фейгина, россияне начали менять мнение о своем участии в войне. Мол, а почему я должен умирать, если государство мне ничем не помогало, а сейчас с отнятыми правами на все, что можно — от социальных до политических, еще и требуют отдать свою жизнь.

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— У меня весь телефон забит такими жалобами. Какая-то часть этих мобилизованных до сих пор не понимает, куда их везут. Информационной блокадой власти достигли того, что эти люди не понимают, что происходит в Украине, — отметил юрист.

Уже сейчас среди новых мобилизованных происходит определенное отрезвление. Фейгин подчеркнул, что те, кто окажется где-нибудь в районе границ Луганской, Харьковской областей или где-то на Востоке — все быстро поймут. После первого боя все желание сражаться у них закончится.