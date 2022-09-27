Имитировали мировые издания: Meta отключила более 60 пропагандистских веб-сайтов РФ

Сентябрь, 27 в 19:23

Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, заявила о закрытии более 60 веб-сайтов, созданных для имитации ведущих новостных сайтов, таких как британское издание The Guardian и немецкое Der Spiegel.

Сообщается, что вместо настоящих новостей, публиковавшихся этими СМИ, фейковые сайты содержали ссылку на российскую пропаганду и дезинформацию об Украине.

Также было обнаружено более 1 600 фейковых аккаунтов в Facebook, которые использовались для распространения пропаганды среди аудитории в Германии, Италии, Франции, Великобритании и Украине. Группы, связанные с российским правительством, обвиняли Украину в организации нападений, а также в разработке биологического оружия и изображали украинских беженцев преступниками и насильниками.

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