Сентябрь, 28 в 20:03

Президенту России Владимиру Путину удалось достичь неожиданного только за неделю. Он нарушил “общественный договор, удерживавший его у власти больше двух десятилетий”.

Такой анализ дает глава московского бюро CNN и WSJ Натан Ходж в собственном материале.

Соглашение Путина с российским электоратом заключалось в том, что они будут оставаться в стороне от политики, а он будет гарантировать определенную стабильность – что, казалось, было предложено, когда Путин начал свое полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

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Тогда ВВП осторожно подчеркивал, что военное нападение, которое он назвал “специальной военной операцией”, будет проводиться только военными профессионалами. Это была фикция, которая позволила многим россиянам погрузиться в ощущение “нормальности”, живя в Москве или Санкт-Петербурге, и безразлично наблюдать ужасную бойню в Украине.

Частичная мобилизация, объявленная на прошлой неделе главой Кремля, внезапно положила конец этому. Теперь политические круги России охватил страх.

Длинные очереди машин на границе РФ с Финляндией, Грузией и Монголией свидетельствуют о том, что тысячи российских мужчин, пригодных к военной службе, выражают свое недовольство, убегая. В регионах нацменьшинств вспыхивают протесты, военкоматы поджигают, а в одном из регионов застрелили главу призывной комиссии.

Сейчас ходят слухи о том, что российское правительство, возможно, готовится закрыть свои границы и полностью запретить мужчинам призывного возраста покидать страну. Опровержение этой информации Кремлем не слишком успокаивает самих россиян.

– Я ничего об этом не знаю. Решений на этот счет еще нет, — сказал журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков.

Путин построил свою власть в России, позиционируя себя как противоположность Борису Ельцину, возглавлявшему хаотичный постсоветский переходный период в России в 1990-х годах. Но сегодня сцены с разъяренной толпой, противостоящей чиновникам, и драки с местной полицией из-за призыва навевают воспоминания о периоде 1990-х.

То же касается эпизодов, распространяющихся по Telegram-каналам и другим социальным сетям. Некоторые из них показывают, как российские призывники информируют, что их отправят на фронт с минимальной подготовкой. На одном видео женщина в военной форме говорит призывникам, что они должны сами собрать снаряжение, от спальных мешков до жгутов.

— Парни, это я знаю из Чечни, – говорит она в видео.

Первая война в Чечне 1994-1996 годов закончилась унизительным для РФ поражением. Это обнажило как коррупцию в рядах, так и крах военного могущества России. Путин пришел к власти во время второй чеченской войны, начавшейся в 1999 году. Во время этой войны Кремль осторожничал в контроле СМИ, помогая Путину создать ауру компетентности и жесткости.

Но изображения мертвых и пленных российских солдат и уничтоженной техники в Украине сегодня проводят сильные визуальные параллели с первой чеченской войной, когда фотографы фиксировали испуганных и плохо снаряженных призывников РФ в чеченском плену.

Недавние протесты против частичной мобилизации Путина напоминают, что призыв остается третьим рельсом в политической жизни России. Во время протестов против мобилизации в воскресенье в Махачкале на видео попали женщины, которые противостояли полиции и выкрикивали: Почему вы забираете наших детей? Кто на кого напал? Это Россия напала на Украину!

В то же время Натан Ходж пишет, что самые ярые кремлевские пропагандисты пытаются направить гнев общественности не на Путина, а на местных чиновников.

— Это напоминает старую российскую басню о “добром царе” и “плохих боярах”. Царя – в этом случае Путина – воспринимают как мудрого, великодушного (хотя и отдаленного) правителя, тогда как его местные подчиненные и чиновники низшего уровня виноваты в подрыве его “благих намерений”. Они, а не правитель, являются мишенями народного гнева, — подчеркивает он.

Ходж добавляет, что в этом есть скрытая угроза. Ведь не только местные чиновники могут быть наказаны за невыполнение квот должным образом. Призыв также инструмент для нагнетания страха.

В одном из постов в соцсетях пропагандистка Маргарита Симоньян с удовлетворением отметила, что повестки получили мужчины, участвовавшие в акции протеста на Арбате в Москве.

— Всем мужчинам, которые были на митинге против мобилизации на Арбате, выписали более 200 повесток. Подготовлена ​​очередная партия. На мой взгляд, лучше они, чем учитель года из Пскова, – написала она.

Грамотно проведенная или нет, частичная мобилизация может быть одним из самых рискованных шагов Путина на сегодняшний день. И хотя его контроль над властью остается сильным, он самостоятельно разбирает фундамент российской головоломки дженга (настольная игра, в которой игроки достают блоки из основания башни и кладут наверх, делая башню более высокой и шаткой).