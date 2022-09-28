Сентябрь, 28 в 20:46

Смерть президента РФ или смена его на посту вряд ли приведет к появлению демократически ориентированного правительства в России.

Об этом говорится в статье директора Центра демократии, развития и верховенства права имени Мосбахера, политолога Стэнфордского университета Кэтрин Стоунер для Washington Post.

Она проанализировала, насколько провальное ведение войны России против Украины может расшатать правление президента РФ Владимира Путина и поставить точку в автократическом российском режиме.

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Стоунер отмечает, что после семи месяцев войны России в Украине, согласно данным социологов, интерес россиян к войне стал ослабевать, но все изменилось после того, как 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что в рамках так называемой частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов для продолжения войны.

Как она пишет в Washington Post, реакция общественности на такое решение было мгновенным.

— Антивоенные демонстранты вышли на улицы по всей России, а в социальных сетях появились сцены, как мужчины в возрасте наводняют аэропорты, вокзалы и пограничные переходы, чтобы избежать отправки в армию, — пишет Стоунер.

При этом сам Путин также столкнулся с критическими высказываниями на контролируемом государством российском телевидении о том, что битва в Украине идет “не очень хорошо”, поскольку от него требовали, чтобы он что-то сделал, чтобы переломить ситуацию.

Война против Украины разрушила миф о компетентности, на котором основывалась поддержка Путина на протяжении двух десятилетий, пишется в статье на WP.

Украина проверяет веру россиян в Путина

Легитимность Путина опиралась на миф о его всесторонней компетентности. Российская пропаганда представляет его как защитника российской нации от агрессивного, злобного Запада. И опросы общественного мнения, похоже, подтверждают это представление. Ни один другой политический деятель в России (на свободе или в тюрьме) не приближался к 83-процентному рейтингу одобрения Путина по состоянию на прошлый месяц.

— Персоналистские автократии, в центре которых стоит один лидер, имеют определенные сильные стороны, но также и слабые. До сих пор Путин успешно справлялся с любыми вызовами своему лидерству. Но российские политические институты были выхолощены до такой степени, что они не очень-то и сдерживают принятие им решений, — пишет эксперт.

Это также подчеркивает одно из уязвимых мест Путина: отсутствие институционализации означает, что персоналистские автократии не приспособлены для успешного проведения политики.

— Отчасти эта динамика помогает объяснить низкие военные результаты России в Украине. Коррупция и дисфункция, от которых страдает вся российская бюрократия, отразились и на вооруженных силах, — пишет Стоунер.

Аналитик отмечает, что путинская Россия, после дорогостоящей и масштабной модернизации вооруженных сил в течение последнего десятилетия, на бумаге обладает впечатляющим техническим потенциалом и вооружением. Однако эффективному использованию этого потенциала мешают коррупция и плохая организация, формирование и реализация политики.

— Неудачные действия российских военных в Украине и особенно их потери в ходе недавнего контрнаступления Украины ставят под угрозу миф о компетентности, который помог Путину удержаться у власти, — пишет она на Washington Post.

Три выхода из путинизма

Кэтрин Стоунер рассказала, как обычно умирают автократические режимы.

Существует три основных пути:

1) демократический переход — автократ свергается, а демократически избранные лидеры приходят к власти благодаря народным требованиям;

2) сохранение режима — автократ свергается окружающими его элитами (или умирает на посту), и кто-то из них приходит ему на смену;

3) возникновение новой формы автократии — автократ и его приближенные заменяются новой группой автократических элит.

Редко можно увидеть, чтобы современные автократии шли по первому пути и создавали либеральную демократию путем социальной революции, отмечается в статье Washington Post.

Одно автократическое правительство может привести к другому в России

Стоунер пишет, что несмотря на внезапный рост количества протестов против войны, народное восстание вряд ли положит конец автократии в России в ближайшее время.

— Сохраняющаяся автократия — по сути, путинизм без Путина у руля — может стать более репрессивной внутри страны и более агрессивной в нагнетании войны в Украине, — пишет Стоунер в статье на Washington Post.

Эксперт пишет, что если Путин умрет на своем посту, то есть явная возможность, что группа элиты, считающаяся наиболее близкой к нему, будет править как хунта. Это означает, что Николай Патрушев, глава Совета безопасности РФ, Сергей Нарышкин, глава российской внешней разведки, и Александр Бортников, глава Федеральной службы безопасности РФ, продолжат основные направления политики Путина.

— Проблема, однако, заключается в том, что никто из этой троицы, похоже, не способен нести личный авторитет Путина. Поэтому, хотя они и являются реальной силой, стоящей за троном, они могут полагаться на более дружелюбного к толпе лидера, такого как мэр Москвы Сергей Собянин. Однако автократический режим, по сути, сохранится, и в политике времен Путина мало что изменится — включая войну в Украине, — говорится в статье.

Стоунер, основываясь на сравнительные исследования конца автократий, пишет, что другой наиболее вероятной возможностью для России после Путина является просто другая, возможно, более мягкая форма автократии, возглавляемая другой группой элиты.

— Это будет группа, не запятнанная неудачами Путина в Украине. Она может состоять из недовольных олигархов, возможно, более заинтересованных в прекращении военных действий путем урегулирования, чтобы получить доступ к собственности и активам, которые они приобрели за последние два десятилетия и которые теперь находятся под санкциями, — пишет она для Washington Post.

При этом в таком случае нет особых оснований полагать, что такая группа элит будет склонна отказаться от привилегий, которыми они пользовались при путинской автократии, в пользу более справедливой либеральной демократии.

— Лучшим вариантом при таком сценарии будет менее деспотичная форма автократии и, возможно, более быстрое урегулирование украинского конфликта, — объясняют эксперты.

Таким образом, исследование показывает, что шансы 3 к 1 в пользу того, что на смену российской персоналистской автократии придет другая автократия — только без Путина. Это наиболее вероятный сценарий, несмотря на недавний всплеск социальных протестов против мобилизации резервных сил для участия в войне против Украины, резюмирует эксперт.