Сентябрь, 28 в 22:36

Директор одной из дочерних фирм РЖД Цифровая логистика Павел Пчельников совершил самоубийство в своей квартире в Москве.

Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, Пчельников покончил с собой 28 сентября. Он застрелился на балконе московской квартиры.

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Причину суицида не называют, и пока неизвестно, оставил ли Пчельников предсмертную записку.

Однако предполагают, что топ-менеджер не смог защитить инфраструктуру от атак украинских хакеров. Из-за войны были сбои в работе РЖД, которые не позволили своевременно осуществлять поставки военных грузов для оккупационной армии РФ.

С начала полномасштабного вторжения это уже шестой случай самоубийства среди российского руководства.

Отметим, что 52-летний Павел Пчельников занимал в ООО Цифровая логистика должность директора по коммуникациям. Это одна из дочерних компаний РЖД.