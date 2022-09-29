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Факты / Світ / Росія

В Москве застрелился топ-менеджер дочерней фирмы Российских железных дорог

Ольга Тетеріна, редактор ленты
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В Москве застрелился топ-менеджер дочерней фирмы Российских железных дорог

Директор одной из дочерних фирм РЖД Цифровая логистика Павел Пчельников совершил самоубийство в своей квартире в Москве.

Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, Пчельников покончил с собой 28 сентября. Он застрелился на балконе московской квартиры.

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Причину суицида не называют, и пока неизвестно, оставил ли Пчельников предсмертную записку.

Однако предполагают, что топ-менеджер не смог защитить инфраструктуру от атак украинских хакеров. Из-за войны были сбои в работе РЖД, которые не позволили своевременно осуществлять поставки военных грузов для оккупационной армии РФ.

С начала полномасштабного вторжения это уже шестой случай самоубийства среди российского руководства.

Отметим, что 52-летний Павел Пчельников занимал в ООО Цифровая логистика должность директора по коммуникациям. Это одна из дочерних компаний РЖД.

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