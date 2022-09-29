В Беларусь отправят 20 тыс. солдат из РФ: жить будут на фермах и в ангарах
В Беларуси готовятся принять 20 тысяч новых мобилизованных из России. Их переправляют для пополнения российских подразделений, дислоцированных в Беларуси.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В результате пополнения, соотношение опытных и молодых солдат должно составить 1 к 5.
Мобилизированных должны разместить в уже имеющихся военных помещениях, а также в гражданских. Под эти нужды передают склады, ангары и помещения заброшенных сельскохозяйственных предприятий и ферм.
Прибывшим военным передадут российскую военную технику и вооружение со складов на территории Беларуси.
Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей, рассказывают в разведке.
Кроме того, руководство Беларуси дало указание правоохранительным органам содействовать представителям вооруженных сил РФ в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны.
Ранее украинская разведка подтвердила факт того, что первые мобилизованные россияне уже в Украине, в частности, в Херсонской и Харьковской областях.
Источник: ГУР Минобороны
Фото: ГУР Минобороны