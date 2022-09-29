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Факты / Світ / Росія

В Беларусь отправят 20 тыс. солдат из РФ: жить будут на фермах и в ангарах

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Беларусь отправят 20 тыс. солдат из РФ: жить будут на фермах и в ангарах

В Беларуси готовятся принять 20 тысяч новых мобилизованных из России. Их переправляют для пополнения российских подразделений, дислоцированных в Беларуси.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В результате пополнения, соотношение опытных и молодых солдат должно составить 1 к 5.

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Мобилизированных должны разместить в уже имеющихся военных помещениях, а также в гражданских. Под эти нужды передают склады, ангары и помещения заброшенных сельскохозяйственных предприятий и ферм.

Прибывшим военным передадут российскую военную технику и вооружение со складов на территории Беларуси.

Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей, рассказывают в разведке.

Кроме того, руководство Беларуси дало указание правоохранительным органам содействовать представителям вооруженных сил РФ в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны.

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Источник: ГУР Минобороны

Фото: ГУР Минобороны

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