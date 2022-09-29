Передислокация была значительной: РФ отвела от границ с Финляндией и странами Балтии около 80% войск

Сентябрь, 29 в 9:41

Россия отвела от границ с Финляндией и странами Балтии около 80% своих войск, находившихся там.

Издание Foreign Policy со ссылкой на западных военных сообщает, что до полномасштабного вторжения в Украину в этом регионе было около 30 тыс. российских военных.

Однако РФ пришлось направить на войну большинство из них, чтобы пополнить потери. По информации издания, в Калининградском районе и балтийском регионе осталось лишь около 6 тыс. российских военных.

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Но это количество может измениться из-за объявленной в России мобилизации. Однако Foreign Policy предполагает, что мобилизованные на службу резервисты, вероятно, будут плохо обучены и снаряжены.

– Передислокация из этого региона за последние семь месяцев была очень значительной. Россия многие десятилетия держала около нас сухопутную группировку, которая сейчас практически испарилась, — сказал военный чиновник одной из скандинавских стран.

Он же уточнил, что РФ по-прежнему сохраняет в регионе мощное воздушное присутствие. Кроме того, в результате войны против Украины практически не пострадал Северный флот.

Но Москва перемещает из региона некоторую другую военную технику, в том числе системы ПВО и ракеты, расположенные на территории Санкт-Петербурга.

По информации Foreign Policy, значительное количество военнослужащих, которых РФ перебросила из региона стран Балтии на украинский фронт, принадлежали к 6 общевойсковой армии, которая обычно отвечает за защиту границ России со странами Балтии и Финляндии.

В Украине этой армии поручили воевать на Харьковщине, где недавно российские силы потерпели серьезное поражение.

В то же время бывшие сотрудники европейских оборонных ведомств сказали, что в долгосрочной перспективе Россия представляет угрозу региону, особенно небольшим странам Балтии. Они ожидают, что независимо от исхода войны против Украины Москва восстановит свой военный потенциал в Западном военном округе.

Источник: Foreign Policy