Сентябрь, 29 в 23:28

Россия планирует скрывать цели почти четверти своих запланированных расходов в следующем году, поскольку государственный бюджет РФ будет переделан под более длительную войну в Украине, а само государство-террорист планирует аннексировать часть украинских территорий.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект бюджета РФ на 2023 год.

В нем выделено около 6,5 трлн рублей ($112 млрд) на классифицированные или неуточненные расходы, согласно расчетам Bloomberg, основанным на документе. Издание пишет, что в целом расходы запланированы на уровне 29 трлн рублей.

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— Уровень секретности является беспрецедентным и отражает растущее нежелание России открывать свои документы для проверки после вторжения президента Владимира Путина в Украину в феврале. Правительство уже прекратило публикацию некоторых ключевых статистических данных, включая подробную разбивку торговли, — пишет издание.

По оценкам Счетной палаты РФ, контролирующей государственный бюджет, расходы на секретные нужды в первом полугодии составили чуть менее 19%. По данным российской газеты Ведомости, доля секретных расходов в бюджете ранее составляла более 21% в 2015 году, а в прошлом году была на рекордно низком уровне — 14,9%.

— Мы сейчас многое закрыли, — сказал министр финансов России Антон Силуанов журналистам во время онлайн-брифинга в среду.

Он добавил, что Кремль не будет раскрывать стоимость войны против Украины.

При всех расходах, которые не расписаны по статьям бюджета, смена приоритетов очевидна в новом бюджетном плане, который предусматривает гораздо больше расходов на военные нужды. Если он будет принят, расходы на оборону в следующем году будут более чем на 43% выше, чем предполагалось ранее, отмечает Bloomberg.

На данном этапе российский бюджетный проект должен быть одобрен обеими палатами парламента, а затем подписан президентом Путиным, чтобы стать законом. По словам Антона Силуанова, все секретные расходы будут обсуждаться на закрытом заседании комитета.

Bloomberg отмечает, что, вероятно, в российском бюджете придется учесть расходы на попытку аннексии четырех областей на востоке и юге Украины, которые в настоящее время контролируются войсками Кремля после “референдума”, осужденного ООН.

Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия планирует подписать договоры о “присоединении” этих областей в пятницу, 30 сентября.