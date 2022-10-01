Грубо говоря, запустить на мясо, здесь другая война: военный РФ об особенностях мобилизации
Военнослужащий РФ, который находится на Запорожском направлении, обсудил с другом особенности российской мобилизации. По его словам, их запускают как “пушечное мясо”, свидетельствует перехваченный ГУР Минобороны Украины разговор оккупанта.
— Я же тебе вот звонил, когда говорил, забирают помаленьку. Сейчас пока, вроде, молодые до 35-ти лет. Да нас не отпустят по-любому. Ну а что ты думаешь: дураков загонят, а стариков выгонят. Грубо говоря, на мясо только запустить их и все.
Его друг ответил, что для мобилизации набирают якобы только людей, имеющих опыт участия в боевых действиях.
— Там же набирали, и не только это, скажи, что молодняк. Но там же говорили, что вроде набирают тоже, кто участвовал в боевых действиях.
Однако военный РФ утверждает, что сейчас происходит совсем другая война, на которой нужно “по меньшей мере держать пушку”.
— Ну, какая разница? Если бы ты участвовал, грубо говоря, 10 лет назад, разве ты помнишь что-то там? И тут вообще война другая. Вот взять Чечню или Сирию, то здесь вообще по-другому все. Автомат здесь не нужен. Здесь, говорю, надо, как минимум, пушку держать за пазухой.