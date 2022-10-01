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Факты / Світ / Росія

Итальянская компания Eni не получила газ от Газпрома 1 октября

Анастасия Гевко, редактор ленты
Італія прапор
Фото: Depositphotos

В субботу, 1 октября, итальянская энергетическая компания Eni не получила газ от российского Газпрома. 

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Газпром объяснил это невозможностью транзита через территорию Австрии.

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– 1 октября 2022 года Газпром сообщил, что не может подтвердить поставку запрашиваемых сегодня объемов газа из-за заявленной невозможности транспортировки газа через Австрию. Таким образом, сегодня потоки российского газа, предназначенного для Eni через точку входа Тарвизио, будут нулевыми, – сказано в сообщении компании.

Тем временем представитель Eni отметил в комментарии агентству ANSA, что Австрия продолжает получать газ в точке доставки на границе Словакии и Австрии.

– Мы работаем над тем, чтобы проверить с Газпромом, возможно ли возобновить поток в Италию, – сказал он.

Ранее сообщалось, что Италия хочет сократить потребление газа на 7% в течение зимы.

План страны предполагает сокращение зимнего графика отопления на две недели, а также уменьшение отопления в домах и офисах.

Источник: ANSA

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