Октябрь, 01 в 18:25

Российские социологи сознательно приняли участие в медийном прикрытии так называемой аннексии четырех областей Украины, о которой объявил Кремль. А потому на них следует расширить антироссийские санкции.

Такое мнение выразил обозреватель телеканала FREEДOM Виталий Сизов в статье, обнародованной на сайте канала.

Он отметил, что социологи в РФ пытались оправдать действия власти в глазах россиян и создать “нужную” картинку для мирового сообщества. Кремль стремился продемонстрировать, что Россия якобы не оккупант, а прислушивается к “воле народа” на оккупированных территориях Украины. И эту “волю” нарисовали социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Эта организация обнародовала “результаты” так называемого опроса накануне псевдореферендумов РФ. Социологи ВЦИОМ утверждали, что якобы большинство украинцев на временно оккупированных территориях собирались принять участие в “голосовании” и “поддержать присоединение к РФ”.

В частности, для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей озвучивалась цифра в 97% поддержки, для Запорожской области – 87%, а для Херсонской – 89%. При этом “социологи” утверждали, что опросили по телефону 4 тыс. человек.

Комментируя результаты этого “опроса”, сотрудник ВЦИОМ Михаил Мамонов объявил, что “вероятнее всего, большинство проголосует в первые дни”, и это будет “закрепление ранее сделанного выбора”.

О том, что “голосование” организовано под дулами автоматов рашистов, а выезд из оккупированных городов был запрещен, “социолог”, конечно, не упомянул.

Виталий Сизов обратил внимание на то, что люди в оккупации априори не могут говорить откровенно на многие темы. А об их подлинной позиции во время социологических исследований можно догадываться из ответов на косвенные вопросы.

Тем более не могут быть правдивыми “опросы” оккупантов во время нынешней фазы войны.

– Жители украинских областей, в которых провели так называемый “референдум”, наблюдают войну не из телевизора – она в их домах в виде разрывов и обстрелов. Она на их улицах в виде патрулей оккупантов, террора и насилия. Любой социолог скажет, что в таких условиях получить правдивые ответы на любой вопрос нельзя, – отметил Сизов, добавив, что сотни тысяч человек выехали из оккупированных районов, спасаясь от агрессии РФ.

В статье подчеркивается, что сотрудники ВЦИОМ стали придворными социологами Кремля, который использовал фейковые опросы для прикрытия оккупации в медиапространстве. Таким образом, российские социологи такие же соучастники преступления аннексии, как и военные и политики в РФ.

– Своими “опросами” они медийно поддерживают и мобилизацию, убивая своих сограждан, мотивируя их “защищать” людей, которых они ни разу в жизни не видели и которые их об этом не просили, — напомнил автор статьи.

Сизов выразил мнение, что российские социологи должны быть наказаны так же, как другие исполнители преступлений против Украины: против них следует ввести санкции. А именно против ВЦИОМ и его руководства, которые сознательно и добровольно стали инструментом в войне РФ против Украины.

Как известно, в течение 23-27 сентября проходили псевдореферендумы РФ на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

30 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии этих областей.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подписал заявку на вступление в НАТО. Он исключил возможность каких-либо переговоров с РФ, пока президентом страны-агрессора остается Путин.

Источник: Телеканал FREEДOM