Путину дали понять, что за ядерный удар по Украине его просто убьют – политолог

Октябрь, 01 в 12:44

Соединенные Штаты объяснили российскому диктатору, что в случае ядерного удара по территории Украины они нанесут “сокрушительный удар, который коснется лично Путина”.

Об этом заявил российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в эфире марафона FreeДом.

— Ему дали понять, что в случае ядерной атаки его просто убьют. Относительно медицинских аспектов – они очевидны. Эти бессмысленные бормотания и проклятия в сторону Запада в день, когда его Вооруженные силы оцеплены в котле под Лиманом и изолированы под Херсоном… Это очень странное поведение главнокомандующего, — отметил эксперт.

По мнению Пионтковского, мобилизация и аннексия стали последствиями психических свойств российского диктатора. Политолог предполагает, что у Путина не было этого в планах до отъезда в Самарканд.

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— Это болезненная реакция Путина на то унижение, которое он пережил в Самарканде… Что с ним уже не считаются, у него на лбу написано лузер, и так обращались с ним даже представители Таджикистана и Кыргызстана. Это глубоко его ранило, – объяснил политолог.

По его мнению, все действия Путина – это поведение панически затравленного человека и самоубийственная акция.

30 сентября президент РФ Владимир Путин, объявляя об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, заявил, что РФ будет защищать “свои” земли всеми имеющимися средствами.