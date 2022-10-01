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РФ пытается пополнить потери в живой силе, привлекая заключенных для участия в войне

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ пытается пополнить потери в живой силе, привлекая заключенных для участия в войне
Фото: Генштаб ВСУ

Политическое руководство Российской Федерации пытается пополнить потери живой силы для ведения полномасштабной войны против Украины.

По данным Генерального штаба ВСУ, в частности, Россия привлекает заключенных к участию в войне против нашей страны.

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По актуальной информации, на рассмотрение Госдумы России внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе РФ, в котором предполагается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.

На временно оккупированной территории Украины российские власти активизировали меры по принудительной мобилизации мужчин призывного возраста для пополнения потерь российских воинских частей.

Для своевременного выполнения мобилизационных мер и подавления сопротивления местного населения в Бердянск и Мелитополь прибыли дополнительные подразделения Росгвардии, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Источник: Генштаб ВСУ
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