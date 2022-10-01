Октябрь, 01 в 16:29

Военно-промышленный комплекс России окончательно встал на путь своего уничтожения. В пределах 5–10 лет он деградирует полностью.

Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал военный эксперт Петр Черник. Он объяснил, что из-за введенных против РФ санкций она не имеет возможности производить некоторые виды оружия, поскольку детали к ним закупали у западных стран.

– Скажем, такие танки, как Т-72Б3, имеют одни из лучших комплектаций. Но там вся тепловизионная, прицельная аппаратура французская. На 40% современные ракеты, самолеты, вертолеты, военно-морской флот импортозависимы. Даже известный бронеавтомобиль Тигр, которым россияне невероятно гордятся, укомплектован американским дизельным двигателем, – рассказал эксперт.

По словам Черника, некоторые запасы импортных деталей еще есть, примерно 10-20% заменят на гражданскую китайскую электронику.

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Но выйти на уровень 24 февраля Россия уже не сможет, ее военно-промышленному комплексу конец. Это только вопрос времени и стратегической терпимости.