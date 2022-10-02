Забирают дедушек от 60-65 лет на войну: перехват ГУР о мобилизации в РФ
Военнослужащий Российской Федерации получил свежую информацию о мобилизации в РФ. В частности, в России отправляют на войну против Украины мужчин возрастом более 60-65 лет.
Об этом говорится в перехваченном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины разговора российского военного с его подругой.
— Короче, Саша в Тайге. Стасик, Леша, они все в Тайге. И вот туда, в Тайгу, сейчас поднялась Росгвардия, ОМОН, все полицейские. Всех суют вниз, чтобы все оттуда спускались. И всем им пришла повестка, и Саше нашему тоже. Несмотря на то, что он не служил в армии, сейчас всех забирают.
В разговоре говорится, что на полномасштабную войну России против Украины “дергают” и забирают даже мужчин возрастом более 60-65 лет, а также половина населения уже выехала из Бурятии.
— Половина будет на зачистке, половина туда к вам уедет. Я тебе говорю, у нас тут вообще что творится… С районов всех дергают, вон… Дергают, дедушек просто вообще забирают, которым под 60-65 лет. У нас уже половина покинули Бурятию.