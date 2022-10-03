Октябрь, 03 в 18:26

Во время так называемой частичной мобилизации в России возник ряд проблем. В частности, ощущается нехватка спальных мест, еды, формы и денежного обеспечения для мобилизованных.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

– Работа военкоматов в РФ характеризуется как “хаотическая”. Должностные лица, пытаясь выполнить план частичной мобилизации, выдают повестки независимо от возраста, состояния здоровья и военного опыта, — отметили в ведомстве.

По данным разведки, в Бурятии нарастает недовольство местного населения из-за тотальной мобилизации. К примеру, в селе Баргузин в армию РФ забрали мужчин, которые никогда не служили. Когда мобилизованные прибыли в пункт сбора, оказалось, что там нет теплых вещей. В связи с этим жители села были вынуждены собирать для них “гуманитарную помощь”.

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В Брянской и Курской областях РФ мобилизованные сами себе покупают форму и снаряжение. Они массово жалуются на резкий рост цен, спровоцированный собственниками военторгов.

В городе Омск на территории местного танкового инженерного института планировали разместить 6 тыс. мобилизованных. Однако к 30 сентября туда прибыли уже 9 тыс. человек и ожидается еще не менее 2 тыс. мобилизованных. У руководства учебного заведения нет возможности обеспечить такое количество будущих путинских солдат минимальными условиями для питания и проживания.

– Нет спальных мест, не хватает туалетов, в помещениях отсутствует отопление. Ночью температура воздуха опускается до минус 6. Среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь, — уточнили в разведке.

Новоприбывших начали отправлять из Омска в Екатеринбург, но и там ситуация не лучше. По информации ГУР, большинство мобилизованных не получили военную форму, поскольку ее “не хватило”.

Наблюдаются и значительные проблемы с денежным обеспечением не только мобилизованных, но и военнослужащих-контрактников армии РФ. Путинским солдатам все чаще не платят денежные вознаграждения, поэтому они обращаются с жалобами в суд и прокуратуру.

Темпы мобилизации в РФ также не отвечают ожиданиям Кремля. К примеру, в военном комиссариате центрального и сеймского округов сообщили командованию, что план мобилизации выполнить не удается. Поскольку такие меры не проводились с 1941 года, административная система сейчас просто не справляется.

– Люди отключают домофоны и не открывают дверь. В результате 27 сентября из 170 повесток было вручено только 16, а 28 сентября из 180 – 10, – проинформировали в ГУР.

За возможность уклонения от мобилизации в РФ требуют взятки в размере до 500 тыс. рублей.

Параллельно в России готовятся и к возможным новым протестам против мобилизации. Чтобы подавить новые акции, российская полиция активизирует подготовку подразделений “особого назначения”.

Как известно, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Официально планируют мобилизовать “300 тыс. резервистов”, однако СМИ публиковали данные о миллионе и 1,2 млн человек.

Из-за мобилизации в РФ вспыхнули протесты, в частности в Дагестане. Россияне начали массово бежать из РФ в соседние страны.

Источник: ГУР Минобороны Украины