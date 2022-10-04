30 км за один день: Минобороны РФ подтвердило значительное отступление на Херсонщине

Октябрь, 04 в 20:58

Российское Минобороны на ежедневном брифинге 4 октября опубликовало карту боевых действий в Украине, из которой следует, в частности, что российская армия за один день отступила в Херсонской области на 30 км.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как уточняется, по состоянию на 4 октября войска РФ фактически полностью вышли из Харьковщины, а также отступили на севере Херсонской области.

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Представленная карта указывает, что на Харьковщине под контролем РФ осталась лишь небольшая территория на северо-востоке от поселка Двуречное. За день до этого Минобороны РФ утверждало, что вся территория области к востоку от реки Оскол находится под российским контролем.

Из этого следует, что с 3 по 4 октября ВСУ освободили примерно две трети подконтрольных России территорий области.

Кроме того, на карте можно увидеть отступление войск РФ на севере Херсонщины. За день до этого линия фронта на карте проходила в районе Давыдова Брода, Добрянки и Золотой Балки. Сегодня же российское Минобороны показало, что под контролем армии РФ находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами. Это значит, что линия фронта в регионе сместилась к югу примерно на 30 км.

Напомним, за последние сутки украинские защитники сообщали о деоккупации Давыдового Брода, Староселья, Архангельского, Большой Александровки.

Кроме того, на Харьковщине освобождены села Богуславка и Боровская Андреевка.

Фото: Минобороны РФ