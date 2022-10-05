Октябрь, 04 в 23:59

Государства-члены Европейского Союза 4 октября достигли предварительной договоренности касательно восьмого пакета санкций против Российской Федерации из-за вторжения в Украину, включая ограничения цены на российскую нефть.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на семерых европейских дипломатов, а также журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк.

— Послы ЕС наконец-то согласовали новые санкции против России, включая ограничение на цены на нефть. Официально будут приняты завтра. Может быть в четверг, так как некоторые мелкие детали все еще должны быть уточнены завтра, — написал журналист Джозвяк в Twitter.

В то же время Politico, со ссылкой на дипломатов, выступающих на условиях анонимности, сообщает, что во вторник набросок соглашения был согласован в комнате на встрече послов, которые, как ожидается, утвердят окончательный вариант текста в среду, 5 октября.

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В восьмой пакет санкций входит, кроме прочего, ограничение цен на нефть из России. Ранее против этого выступали Греция, Кипр и Мальта.

Исполнительный орган Евросоюза, Еврокомиссия, на прошлой неделе предложила восьмой пакет санкций против РФ за войну против Украины и проведения псевдореферендумов на захваченных территориях.

Он включает, в частности, запрет на торговлю с Россией на сумму €7,5 млрд и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть.

Также санкции предусматривают запрет на импорт из России части сталелитейной и ювелирной продукции, а также ограничения по экспорту ряда российских продовольственных товаров.