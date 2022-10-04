Октябрь, 04 в 17:54

Президент России Владимир Путин может быть “довольно опасным и безрассудным”, если его загнать в угол.

Об этом в интервью CBS заявил директор ЦРУ Билл Бернс.

По его словам, Путин “должен быть обеспокоен не только тем, что происходит на поле боя в Украине, но и тем, что происходит внутри страны и на международном уровне”, сказал Бернс.

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Он, в частности, отметил, что, несмотря на обещания Китая в феврале о “безграничной дружбы”, Пекин отказался предоставить военную поддержку, о которой просил Путин, и “сдерживает свой энтузиазм по поводу ведения войны Россией”.

Растущие проблемы России оставили Путину меньше возможностей, что делает его потенциально более опасным, считает Бернс.

— Путин, загнанный в угол, Путин, который чувствует, что его прижали спиной к стене, может быть весьма опасным и безрассудным, — сказал Бернс.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ и эксперт по вопросам разведки и безопасности Роберт Баер заявил, что Путин находится под большим давлением, поскольку многие россияне игнорируют его призыв к частичной мобилизации для участия в войне в Украине, из-за чего он может пойти на крайние меры, включая применение ядерного оружия.