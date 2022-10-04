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Состояние российских миллиардеров с начала года сократилось более чем на $93 млрд — Bloomberg

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Состояние российских миллиардеров с начала года сократилось более чем на $93 млрд — Bloomberg
Фото: Pixabay

С начала 2022 года российские миллиардеры потеряли $93,6 млрд. Такие цифры назвали в Bloomberg.

По информации издания, всего в России насчитывается более 20 долларовых миллиардеров.

Наибольшие суммы потеряли основатель группы Ренова Виктор Вексельберг и председатель совета директоров Северстали Алексей Мордашов – $11 и $9,5 млрд соответственно.

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Удешевление активов российских миллиардеров связано с введением санкций против РФ, закрытием ряда экспортных рынков и общим падением экономического положения в России, в результате чего упал спрос на ряд промышленных и потребительских товаров.

Напомним, 28 сентября Европейская комиссия объявила о новых планах по усилению санкций Евросоюза против России.

Восьмой пакет санкций ЕС можно разделить на две части. Во-первых, это индивидуальные ограничения против ключевых лиц, которые поддерживают вторжение России в Украину. А, во-вторых, – запрет на импорт российских товаров.

Ожидается, что такие санкции еще больше ограничат торговлю с Россией и лишат ее около €7 млрд доходов из-за запрета на импорт.

Источник: Bloomberg
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