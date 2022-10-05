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Пошли собирать клюкву? В Карелии мужчины из-за мобилизации в РФ сбежали в леса

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Пошли собирать клюкву? В Карелии мужчины из-за мобилизации в РФ сбежали в леса
Фото: Pixabay

В конце сентября в карельском селе Шелтозеро жители почувствовали мобилизацию в действии. Там начали обходить дома и раздавать повестки. А чтобы никого не упустить, местная администрация даже принялась обзванивать призывников и оповещать их через соцсети.

— Однако в итоге на нее (мобилизацию. — Ред.) никто не пришел — оказалось, что мужчины вместо этого отправились в леса, — говорится в сообщении российского интернет-издания Baza.

Отмечается, что администрация Шелтозера оправдывает такой казус сезоном сбора клюквы. Якобы, в это время жители уходят за ягодами в заброшенные деревни и охотничьи домики где-то в лесах. При этом администрация не знает, где именно на данный момент пребывают мужчины.

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Карельские активисты заявляют, что в леса сбежали также призывники из села Рыбрека и там удалось мобилизовать лишь несколько человек. Эти поселения объединяет то, что в них веками живут вепсы — коренной финно-угорский народ.

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