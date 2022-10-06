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Данилов рассказал, для чего Путин пытается мобилизовать больше коренных народов РФ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Данилов рассказал, для чего Путин пытается мобилизовать больше коренных народов РФ

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что все больше россиян стали отказываться ехать на войну.

Об этом глава СНБО рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, последний случай в России был, когда 400 мобилизованных просто отказались уезжать в Украину.

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Данилов напомнил, что в Украине работает государственная программа для российских военных, которые сразу могут сдаться в плен.

— И каждый день есть положительные моменты из этой программы, — заметил глава СНБО.

Он также заявил, что раньше далеко не всех россиян интересовала война в Украине, однако сегодня она постучалась почти в каждый их дом.

– Количество россиян, посещающих украинские сайты для того, чтобы посмотреть, что именно происходит в Украине, растет в геометрической прогрессии. И многие прозревают и не понимают, за что они должны идти воевать, — рассказал Алексей Данилов.

Он также напомнил, что у руководства РФ есть программа по уничтожению коренных народов РФ.

— Согласно этому плану больше всего должны призвать на войну народы из Татарстана, Дагестана, регионов мусульманского мира, — отметил Алексей Данилов.

Что из этого получится, будет видно позже, заявил глава СНБО.

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Фото: СНБО

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