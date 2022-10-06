Октябрь, 06 в 7:29

Недовольство россиян частичной мобилизацией и массовое бегство мужчин из страны, вероятно, заставляет президента Владимира Путина обвинять министерство обороны России и, в частности, министра обороны Сергея Шойгу в неудачах на фронте.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Растущая внутренняя критика частичной мобилизации заставила Путина подписать указ 5 октября об отсрочке мобилизации всех студентов, в том числе заочников и магистрантов.

Сейчас смотрят

Свое решение президент РФ прокомментировал так: поскольку министерство обороны не внесло своевременные изменения в нормативно-правовую базу по спискам не подлежащих мобилизации, необходимо внести коррективы.

Аналитики называют это непрямой критикой Шойгу, и, похоже, что Путин хочет на него переложить за неудачи вторжения в Украину.

Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов также выступил с критикой минобороны в эфире российского государственного телевидения 5 октября. Картаполов заявил, что все россияне знают о лжи минобороны.

Даже российские блоггеры считают, что Путин “снесет” Шойгу и признает главным виновником неудач России.

Источник: ISW