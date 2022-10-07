Ведут себя как доминирующая нация: Жданов об опасности россиян для любой страны

Октябрь, 07 в 11:19

Наличие россиян и их большое скопление представляет угрозу любой стране.

Такое мнение в комментарии для Фактів тижня высказал военный эксперт Олег Жданов, говоря о том, как граждане РФ пытаются сбежать за границу после объявления мобилизации.

– У россиян такая ментальность, что они сразу начинают насаждать свою субкультуру. И сразу начинают вести себя как доминирующая нация. А потом это заканчивается тем, что Россия приходит на танках для того, чтобы “спасать своих граждан”, – объяснил он.

Военный эксперт напомнил, что Казахстан уже отреагировал на большое количество россиян, которые въехали в страну. Между тем в Грузии надеются, что граждане РФ привезут деньги и начнут их тратить.

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Но такое количество россиян, по мнению Жданова, может затем способствовать разведке процессов со стороны России относительно поглощения самой Грузии.

К слову, на днях стало известно, что с тех пор, как президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации и подписал соответствующий указ, в Казахстан сбежали более 200 тыс. россиян.