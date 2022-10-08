Почему Кадыров и Пригожин критикуют Минобороны РФ – объяснение британской разведки

Октябрь, 08 в 15:48

В России за последние две недели звучит все больше критики в адрес руководства Минобороны РФ после постоянных неудач на поле боя.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Главными критиками называют главу Чечни Рамзана Кадырова и владельца ПВК Вагнера Евгения Пригожина.

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Также звучит критика на действия российской армии из-за неудач и от пропагандистов, поп-звезд и сообщества ультранационалистических военных блогеров.

— Кадыров и Пригожин, вероятно, воспринимаются как неофициальные лица, руководители “провоенного” блока, критика которых основывается на аргументах относительно большей приверженности государства и готовности к эскалации, — говорится в сообщении разведки Британии.

Там добавляют, что оба, вероятно, добиваются определенного доверия на основе значительного развертывания своих боевых подразделений.

По-прежнему критика сосредоточена на высшем военном командовании, а не на высшем политическом руководстве. В разведке добавляют, что она отражает тенденцию публичного выражения несогласия против российского истеблишмента, которое, по крайней мере частично, терпят и которую, вероятно, будет трудно повернуть назад.

Источник: Минобороны Британии