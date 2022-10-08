Октябрь, 08 в 15:02

Администрация президента РФ раздала пропагандистским СМИ рекомендации, как “правильно” освещать взрыв на Крымском (Керченском) мосту, чтобы это не вызывало паники.

Согласно так называемым методичкам, издания должны подчеркивать, что мост не разрушен, а лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях.

Также СМИ должны активно сообщать о том, что подготовка к восстановительным работам уже началась, а Минтранс РФ якобы запустил новые логистические маршруты.

Сейчас смотрят

Еще одна так называемая рекомендация-требование Кремля звучит как то, что Керченская паромная переправа якобы уже заработала.

Как сообщает российское издание Медуза, учитывая новости на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются.

Напомним, о том, что горит Крымский мост, стало известно утром 8 октября. Российские СМИ со ссылкой на оккупационные власти сообщили, что в результате пожара обрушились два автомобильных пролета.

Сейчас движение по Крымскому мосту остановлено.

Фото: Smotri Media