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Факты / Світ / Росія

После взрыва на Крымском мосту корабли РФ покинули Севастопольскую бухту

Валентина Чорна, редактор ленты
После взрыва на Крымском мосту корабли РФ покинули Севастопольскую бухту
Фото: Depositphotos

После мощного взрыва на Крымском мосту большинство кораблей Черноморского флота РФ покинули Севастопольскую бухту.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, обнародованные на OSINT-ресурсе Covert Shores. Не исключено, что корабли следуют в направлении Новороссийска.

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Отметим, что сегодня сотни жителей оккупированного Крыма пытаются покинуть полуостров. Из-за этого в направлении Керченского моста образовались многокилометровые пробки.

Российские пропагандистские СМИ, а также “власти” Крыма уверяют, что автомобильное движение по мосту возобновили еще вчера, но значительно снизили пропускную способность. Пропускают по 10 машин за раз, чтобы тщательно проверить каждое транспортное средство.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября рано утром — один пролет упал в воду.

В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва на мосту, а также его последствий.

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