Октябрь, 09 в 14:22

Победы Вооруженных сил Украины изменят политические реалии в России, и этот процесс уже начался.

Так считает Тимоти Снайдер, американский историк, профессор Йельского университета, эксперт по истории Восточной Европы.

По его словам, такие тираны, как Путин, могут вызывать определенный восторг, ведь кажется, что они могут делать все, что вздумается. Но это неправда, их режимы обманчиво хрупки.

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Тимоти Снайдер считает украинских военных замечательными воинами, потому что они провели ряд оборонительных и наступательных операций, которые обязательно должны войти в военные пособия. Кроме того, сопротивление и хладнокровное наступление украинцев происходили в условиях ужасающих военных преступлений российских оккупантов.

Историк отмечает, что пока рано говорить, как именно Украина победит в этой войне. Ведь до сих пор не ясно, использует ли Путин ядерное оружие.

Тем не менее Тимоти Снайдер считает, что в ближайшие несколько недель и месяцев может возникнуть ситуация, когда поражение российских войск в Украине незаметно начнет сливаться с борьбой России за власть. А это в свою очередь потребует выхода российских войск из Украины.

По словам американского историка, то, что Путин сделал в Украине, лишь ухудшило его положение в Москве. Для российского президента очень важно удержать власть.

— Удержание власти в Москве — вот, что важно, и это необязательно означает подвергать себя дальнейшему риску в Украине. Как только (и если) Путин поймет, что война проиграна, он изменит свое отношение к своему положению дома, — отметил Тимоти Снайдер.

Политическая карьера Путина была основана на использовании пропаганды в подконтрольных СМИ для превращения внешней политики в успокаивающее шоу, говорит Снайдер.

— Другими словами: выживание режима зависело от двух предпосылок: происходящее по телевидению важнее происходящего в реальности; и то, что происходит за границей, важнее того, что происходит дома, — подчеркивает историк.

Но теперь все изменилось, объявление частичной мобилизации разрушило разницу между внутренней и внешней средой, а проигранные сражения ослабили разницу между телевидением и реальностью.

Теперь в России реальность приобретает большее значение, чем телевидение. И для россиян их государство будет иметь большее значение, чем Украина.

В сентябре президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

Источник: НВ