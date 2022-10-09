Есть две группы влияния: Денисенко объяснил, почему Путин не лишит поста Шойгу

Октябрь, 09 в 17:19

Российский диктатор Владимир Путин не будет снимать с поста главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, поскольку боится усилить политическое влияние Федеральной службы безопасности (ФСБ). Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

По его мнению, представители ФСБ не настолько весомые и вряд ли могут претендовать на влияние уровня Путина. Однако учитывая комплиментарные заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, градус критики против Минобороны РФ может уменьшиться, считает Денисенко.

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– На данный момент могу четко сказать, что благодаря подрыву Керченского (Крымского) моста Шойгу сохранил свой пост, – убежден он.

Денисенко прокомментировал информацию о задержании российских военных в Москве, о чем сообщили в ГУР Украины. Он убежден, что следует подождать дальнейшего хода событий и учитывать страх Путина перед усилением политического влияния разных групп.

– Надо будет посмотреть за развитием событий. Можем четко сказать, что населению понятно, что нужно менять военное руководство Российской Федерации, потому что оно не справилось. К счастью для нас, Путин делать никакие изменения пока не собирается. Он понимает, что есть две группы влияния, которые могут теоретически совершать дворцовые перевороты — это армия и ФСБ, — отметил он.

По мнению Денисенко, если диктатор Путин лишит Шойгу и Герасимова поста, тогда ослабит свое влияние на территории страны.