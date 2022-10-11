Руководство российских силовиков в Крыму имеет план побега в случае “обострения” ситуации
Руководство российских силовиков имеет план своего “спасения” в случае этакого усложнения ситуации в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В частности, есть разработанный план, по которому будет проводиться эвакуация семей представителей руководства силовых структур РФ, проходящих службу в Крыму.
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Кроме того, преподавателям вузов временно оккупированного Херсона, которые сотрудничают с российскими властями, захватчики рекомендуют переезжать именно в Крым.