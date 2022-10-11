Октябрь, 11 в 10:33

8 октября 2022 года Минобороны РФ сообщило о назначении генерала Сергея Суровикина командующим войсками РФ в Украине.

Этим решением российское сообщество нацбезопасности стремится улучшить проведение военной операции на территории Украины.

Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании.

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Разведка сообщает, что на протяжении большей части войны Россия, вероятно, не имела единого полевого командира над своими войсками в Украине.

— Генерал Александр Дворников, вероятно, занимал эту должность в период с апреля по август 2022 года, но непонятно, смог ли он эффективно контролировать часто разрозненные и конкурирующие группировки войск РФ, — говорится в сообщении разведки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 11 October 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/VbuADMF0JY ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/S9P7kmoo0X — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 11, 2022

В разведке добавили, что назначение Суровикина, вероятно, отражает стремление российского сообщества национальной безопасности улучшить проведение операции.

— Однако ему (Суровикину, — Ред.), скорее всего, придется конкурировать со все более раздробленным российским МО, не имеющим достаточных ресурсов для достижения политических целей, поставленных для в Украины, — предположили в разведке Британии.

В разведке напомнили, что ранее Суровикин возглавлял Воздушно-космические силы России, а в последнее время командовал южной группировкой российских войск на Украине.

Фото: ГУР