8 октября 2022 года Минобороны РФ сообщило о назначении генерала Сергея Суровикина командующим войсками РФ в Украине.

Этим решением российское сообщество нацбезопасности стремится улучшить проведение военной операции на территории Украины.

Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании.

Разведка сообщает, что на протяжении большей части войны Россия, вероятно, не имела единого полевого командира над своими войсками в Украине.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 11 October 2022

