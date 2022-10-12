Октябрь, 12 в 12:48

Старшие офицеры ФСБ России и их семьи получили маршруты эвакуации с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

План эвакуации также получили семьи работников ФСБ в Крыму, где находится большое количество офицеров службы.

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— Пока оккупационные власти рассказывают жителям ВОТ о том, что все контролируют, россияне уже подготовили планы эвакуации. Уже известно, что ВОТ начали покидать семьи гауляйтеров и “руководителей” районов. А также высшее военное руководство, — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ФСБ назвала “организатора” взрыва на Крымском мосту, обвинив руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Российские пропагандистские СМИ обнародовали заявление спецслужб по результатам так называемого расследования.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины “расследование” называют чушью, а ФСБ — фейковой структурой, которая обслуживает путинский режим.