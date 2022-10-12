Готовы убегать из Украины: офицеры ФСБ получили план эвакуации своих семей с оккупированных территорий
Старшие офицеры ФСБ России и их семьи получили маршруты эвакуации с временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
План эвакуации также получили семьи работников ФСБ в Крыму, где находится большое количество офицеров службы.
— Пока оккупационные власти рассказывают жителям ВОТ о том, что все контролируют, россияне уже подготовили планы эвакуации. Уже известно, что ВОТ начали покидать семьи гауляйтеров и “руководителей” районов. А также высшее военное руководство, — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что ФСБ назвала “организатора” взрыва на Крымском мосту, обвинив руководителя ГУР Кирилла Буданова.
Российские пропагандистские СМИ обнародовали заявление спецслужб по результатам так называемого расследования.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины “расследование” называют чушью, а ФСБ — фейковой структурой, которая обслуживает путинский режим.