Октябрь, 14 в 2:52

Норвежское издание Faktisk смогло получить спутниковые снимки компании Planet, на которых видно российскую авиабазу Оленя на Кольском полуострове, где расположены 11 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95.

Аэродромы находятся на расстоянии менее чем 20 миль от границы с Норвегии.

Издание указывает, что 7 октября на территории воздушной гавани находилось семь самолетов типа Ту-160 Blackjack и четыре Ту-95 Bear-H.

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Однако уже двумя днями позже на другом фото был замечен один из бомбардировщиков Ту-160, готовый к взлету на взлетно-посадочной полосе.

Анализ Faktisk по спутниковым снимкам Planet показывает, что присутствие стратегических бомбардировщиков на Кольском полуострове носит долгосрочный характер, а количество самих самолетов увеличилось. Издание отмечает, что российские самолеты обычно базируются на авиабазе Энгельс в 720 км к юго-востоку от Москвы.

В Норвегии ни представители министра обороны, ни Служба разведки не взялись интерпретировать раскрытые данные.

— Осень традиционно характеризуется повышенной активностью российских войск. В настоящее время мы находимся в особой ситуации и увеличили нашу активность, чтобы обеспечить наилучшее понимание ситуации. Вместе с нашими национальными и международными партнерами мы постоянно следим за ситуацией, — говорит подполковник и пресс-секретарь начальника штаба обороны Норвегии Пер Эспен Странде.

Самолеты Ту-160 были разработан во время холодной войны и считаются самым большим бомбардировщиком в мире. Его максимальная скорость более чем в два раза превышает скорость звука, и он может преодолеть 2,2 тыс. км за один час.

Издание утверждает, что их анализ ежедневных обновлений спутниковых снимков Planet по российской базе под городом Оленегорск показывает, что первые четыре самолета Ту-160 были видны на месте 21 августа. Затем 25 сентября замечены три Ту-95. На нескольких спутниковых снимках самолеты видны на рулежной дорожке или на взлетно-посадочной полосе. Несколько дней назад общее количество стратегических бомбардировщиков достигло 11.

— Звучит многовато, и то, что они были там так долго, — прокомментировал эксперт по ВВС Норвегии Ларс Педер Хага.

Изучив снимок от 7 октября, у него не осталось сомнений:

— Нет сомнений, что на фото стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95… Развертывание и обучение стратегическим бомбардировщикам само по себе является формой ядерного сдерживания, поэтому в целом это можно рассматривать как часть путинских угроз ядерным оружием, — говорит Хага, доцент Норвежской школы ВВС.

Профессор Катажина Зиск из Департамента оборонных исследований Норвегии подтвердила аргументацию Хага.

— Тот факт, что там размещены самолеты, является частью путинского сдерживания, и этим он хочет поддержать и придать убедительность ядерному сдерживанию и угрозам, — говорит Зиск.

Она отметила, что с 2007 года стратегические бомбардировщики время от времени базировались на Кольском полуострове.

— У меня нет численной основы, чтобы сказать, является ли это необычным масштабом с точки зрения количества самолетов. Но такое рассредоточение стратегических бомбардировщиков по передовым базам вдоль арктического побережья, вероятно, находится в пределах того, что мы могли ожидать на учениях в целом и в той напряженной ситуации, в которой мы сейчас находимся, в частности, — сказала она.

Издание отмечает, что скопление такого количества стратегической авиации может быть частью российских ядерных учений.

Хага, изучающий российскую авиацию и военную мощь, считает, что есть несколько причин увеличения присутствия стратегических бомбардировщиков в Оленье.

— Аэропорт является передовой базой для стратегических бомбардировщиков, и им нужно потренироваться перемещаться туда и действовать оттуда. Таким образом, это может стать частью обычного цикла подготовки стратегических бомбардировщиков, — сказал Хага в комментарии Faktisk.

Издание добавило, что размещение бомбардировщиков на Кольском полуострове совпало с тем, что российские военные власти разослали предупреждения о масштабных стрельбах в Баренцевом море с 13 по 15 октября.

Гром — это ежегодные крупные учения стратегических ядерных сил России. Так называемая “ядерная триада” считается лучшим средством сдерживания внезапного нападения и состоит из крылатых ракет авиационного базирования, ракет подводных лодок и баллистических ракет наземного базирования.

В 2020 году российские учения Гром проходили в начале декабря, в 2021 году учения были перенесены на февраль 2022 года, то есть менее чем за неделю до полномасштабного вторжения в Украину.