В странах ЕС заморожено €17,4 млрд фондов российского происхождения

Октябрь, 14 в 15:31

В странах Европейского Союза заморожено €17,4 млрд авуаров российского происхождения.

Об этом на пресс-конференции в Люксембурге сообщил член Еврокомиссии (ЕК) по юстиции Дидье Рейндерс. Он отметил, что 90% этих фондов приходится на семь государств-членов.

– Это огромная сумма – €17,4 млрд – но 90% этих фондов приходится на семь государств-членов. Важно настаивать, чтобы все государства-члены правильно применяли санкции, и чтобы они корректно докладывали (Европейской) комиссии о полных суммах, которые возможно заморозить, — сказал он.

Рейндерс добавил, что эта тема поднималась на Совете ЕС в связи с обсуждением министрами юстиции, как применять санкции Евросоюза против России.

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Напомним, что в сентябре Минюст США обратился к Конгрессу с просьбой узаконить передачу конфискованных российских активов Украине.

По словам Эндрю Адамса, передача изъятых активов поможет Украине частично компенсировать потери, вызванные нападением РФ.