Из-за санкций в России заканчивается важная микроэлектроника для ВПК — Минфин США

Октябрь, 15 в 13:13

В России возник дефицит микроэлектроники, необходимой для ее военно-промышленного комплекса.

Запасы заканчиваются из-за введенных против РФ международных санкций. Об этом сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

По его словам, Россия не может получить доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам. Это тормозит способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено на поле боя в Украине.

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Уолли Адейемо заявил, что российские чиновники обеспокоены тем, что им не хватает иностранных компонентов. Из-за этого двум крупнейшим отечественным производителям микроэлектроники в РФ пришлось временно остановить производство.

Также он добавил, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объясняет, что Америка может вводить санкции против людей, компаний или стран, которые поставляют боеприпасы России или поддерживают ее ВПК.

К слову, ранее СМИ также сообщали, что западные санкции резко ограничили способность России пополнять запасы боеприпасов, которые страна-агрессор использует в войне против Украины.

Источник: Минфин США