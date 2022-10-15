Октябрь, 15 в 2:37

Российская Федерация имеет подготовленный мобилизационный ресурс до 2 млн человек.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, Россия не планирует останавливаться после объявления так называемой частичной мобилизации.

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— Он (враг, — Ред.) будет продолжать мобилизацию. В целом, в Российской Федерации подготовлен мобилизационный ресурс где-то примерно до 2 млн человек. А в целом их мобилизационный ресурс — около 29 миллионов человек, — сказал Наев.

По оценке Наева, Российская Федерация стремится развязать войну повышением количества своих мобилизованных.

— Россияне в стремлении достичь тех целей, которые они ставят перед собой, будут повышать количество мобилизованных. Поэтому мы должны ожидать и такую ситуацию и быть готовыми для решения ее на наших условиях, — сказал он.

Командующий Объединенных сил ВСУ пояснил, что подготовленный мобилизационный ресурс — это те, кто еще недавно был уволен в запас и лица, которые принимали участие в тренировочных мероприятиях, военных сборах в рамках программ, которые действуют на территории России.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении “частичной мобилизации”, в рамках которой должно быть мобилизовано около 300 тыс. человек.

Уже 15 октября Путин заявил, что мобилизация в России завершится в течение двух недель, а дополнительный призыв якобы не планируется.