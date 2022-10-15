Тайный отчет: попытки Путина отказаться от западных технологий провалились — Bloomberg

Октябрь, 15 в 17:41

Еще до введения санкций против России, перекрывших доступ к важным компонентам и технологиям для оборонной промышленности РФ, внутренняя проверка российского правительства свидетельствовала о том, что многолетние попытки диктатора Владимира Путина снизить зависимость от импорта в основном провалились.

По данным Bloomberg со ссылкой на секретный аудит Генеральной прокуратуры РФ, с 2019 года была введена программа с конкретными целями, чтобы сократить зависимость России от западных частей до 2025 года. Речь идет о компонентах от радаров, передовых подлодок до систем противоракетной обороны.

Но внутренняя проверка плана за 10 месяцев до полномасштабного вторжения армии Путина в Украину обнаружила, что она не соответствует почти всем показателям.

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Разговоры с европейскими официальными лицами, включая тех, кто знаком с аудиторским отчетом, обращают внимание на длительную борьбу российских компаний и Министерства торговли РФ за отказ от запчастей, поставляемых странами-членами НАТО и Украиной.

Одна из российских оценок – государственная программа оборонных закупок РФ может потерпеть поражение в условиях более жесткого режима санкций, сказал анонимный европейский чиновник.

Дефицит современного оружия заставил Россию полагаться на образцы советской эпохи, многие из которых менее точны и надежны, по словам официальных лиц США и Европы. Они сказали, что Кремль вряд ли сможет выдержать наблюдавшиеся на этой неделе массированные нападения на украинскую инфраструктуру, несмотря на угрозы Путина продолжать эскалацию.

С тех пор как началась полномасштабная война в Украине, США, Европейский Союз и другие страны ударили по Москве серьезными санкциями, в частности, направленными на ограничение доступа к полупроводникам и другим ключевым компонентам, которые используются в высокотехнологичном оружии.