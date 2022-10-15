В ISW объяснили, почему Путин объявил об окончании частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин, вероятно, попытался сделать из необходимости добродетель, объявив, что частичная мобилизация завершается примерно через две недели — в то же время, когда должен начаться осенний призыв.
Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
По словам Путина, якобы ничего дополнительного не планируется и что частичная мобилизация почти завершена.
Причиной такого решения, вероятно, является то, что частичная мобилизация в России ложится тяжелым бременем на бюрократию военных комиссариатов, которые вскоре должны заняться осенним призывом.
— Поэтому Путину, вероятно, придется приостановить или прекратить свою частичную мобилизацию, чтобы высвободить бюрократические ресурсы для призыва на военную службу, — считают в ISW.
Путин приказал призвать на осенний цикл 120 000 человек, что на 7 000 меньше, чем осенью 2021 года. Однако есть еще аннексированные Россией территории Украины.
Российские законы теперь считают временно оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей российской территорией, что может якобы легализовать использование призывников на передовой.
Путин может рассчитывать на то, что мобилизованные смогут закрыть бреши на линии фронта достаточно долго, чтобы осенние призывники прошли некоторую подготовку.
Фото: ГУР МО