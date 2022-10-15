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В ISW объяснили, почему Путин объявил об окончании частичной мобилизации

Марта Бондаренко, редактор ленты
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В ISW объяснили, почему Путин объявил об окончании частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин, вероятно, попытался сделать из необходимости добродетель, объявив, что частичная мобилизация завершается примерно через две недели — в то же время, когда должен начаться осенний призыв.

Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По словам Путина, якобы ничего дополнительного не планируется и что частичная мобилизация почти завершена.

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Причиной такого решения, вероятно, является то, что частичная мобилизация в России ложится тяжелым бременем на бюрократию военных комиссариатов, которые вскоре должны заняться осенним призывом.

— Поэтому Путину, вероятно, придется приостановить или прекратить свою частичную мобилизацию, чтобы высвободить бюрократические ресурсы для призыва на военную службу, — считают в ISW.

Путин приказал призвать на осенний цикл 120 000 человек, что на 7 000 меньше, чем осенью 2021 года. Однако есть еще аннексированные Россией территории Украины.

Российские законы теперь считают временно оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей российской территорией, что может якобы легализовать использование призывников на передовой.

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Путин может рассчитывать на то, что мобилизованные смогут закрыть бреши на линии фронта достаточно долго, чтобы осенние призывники прошли некоторую подготовку.

Фото: ГУР МО

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