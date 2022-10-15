Октябрь, 15 в 15:48

Страна-агрессор Россия планирует переоборудовать часть белорусских самолетов-штурмовиков Су-25 под ядерное оружие.

Об этом сообщают белорусские и российские ресурсы со ссылкой на заявление заместителя главы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константина Воронцова.

Он проинформировал, что Москва пока не планирует предоставлять Беларуси технологии по переоборудованию военных самолетов на носители ядерного оружия. В то же время РФ самостоятельно готова переоборудовать штурмовики.

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Кроме того, страна-агрессор передаст Беларуси ракетные комплексы Искандер-М двойного оснащения, способные запускать ракеты с ядерным боезарядом.

В РФ утверждают, что пока якобы предоставят обычные ракеты к Искандерам.

– На данном этапе речь идет исключительно о передаче Беларуси комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также о придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передавать Беларуси технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не планируется, – заявил Воронцов.

Такой шаг в Москве объясняют якобы “возможным продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток”, в частности в Польшу.

Как известно, польский лидер Анджей Дуда недавно заявил, что его страна ведет переговоры с США по поводу участия в программе совместного использования ядерного вооружения для противодействия угрозам со стороны РФ. Однако в Госдепе США факт подобных переговоров не подтвердили.

Воронцов также утверждал, что РФ сейчас якобы не планирует “ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами”, ни перемещать их на территорию Беларуси.

Следует отметить, что еще 25 июня российский диктатор Владимир Путин по итогам встречи с Александром Лукашенко объявил, что Москва передаст Беларуси комплексы Искандер-М. Кремлевский диктатор тогда сообщил, что у ракет для них могут быть ядерные боеголовки. Собственного ядерного оружия у Беларуси нет.

А в конце августа Лукашенко объявил, что белорусские военные самолеты якобы уже переоборудованы под ядерное оружие.

Источник: Беларускі Гаюн, Еuroradio.fm