Октябрь, 20 в 0:38

Российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) заметили на шоссе в Ростовской области.

Это выяснили OSINT специалисты, результаты работы которых в своем Telegram распространил активист и блогер Сергей Стерненко.

На фото, где можно увидеть Гиркина, российский террорист общается с другим оккупантом. Оба имеют экипировку вооруженных сил РФ.

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Специалисты сравнили фото дороги с трассой в направлении российского Таганрога, после чего выяснили, что Гиркин, вероятно, все еще находится на территории Российской Федерации, а именно — в Ростовской области.

Помимо прочего, на фото можно увидеть табличку, на которой на русском написано “Выезд”. Аналогичные таблички имеют АЗС Shell.

Пока неизвестно дату, когда именно была сделана фотография. Впрочем широкого распространения фотография получила 19 октября.

Сфоткай, типа я на фронте pic.twitter.com/K0Y5imkhai — IanMatveev (@ian_matveev) October 19, 2022

Ранее украинские разведчики ГУР сообщили, что террорист Гиркин уже находится на территории Украины.

18 октября Гиркин подтвердил, что служит в армии РФ.

После сообщений о его мобилизации украинские волонтеры, а затем и Главное управление разведки, объявили награду в $100 тыс. за взятого в плен Стрелкова.

Перед отправкой в российскую армию Гиркин регулярно вел свой блог, в котором, среди прочего, критиковал российское военное руководство и президента РФ Путина, и призывал усилить военное давление на Украину.

Игорь Гиркин — бывший полковник ФСБ, военный преступник и бывший “министр обороны” террористической организации “ДНР”. Он проходит как обвиняемый по делу о сбитии самолета рейса MH17. В 2019 году Нидерланды объявили террориста в международный розыск.

Фото: STERNENKO