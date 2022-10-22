Тупое правительство: российский военный рассказал об отношении оккупантов к власти РФ

Октябрь, 22 в 19:11

Российский военный рассказал матери об отношении оккупантов ко власти РФ. По его словам, у представителей Кремля недостаточно ума. Об этом свидетельствует разговор, перехваченный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

— Да тоже ничего. Рыжего забирают тоже в армию. Сегодня я пошла в магазин, смотрю, Света зареванная. Я говорю: что за вид такой, не поняла? Она: он же там в Амурской области. Принесли тоже повестку, и написали, что в Амурской, поедет туда. Не знаю куда, пришла ему эта повестка. Или нет, но она написала, где он есть, конечно. Все воюют, все ноют. У Алки, моей подруги, второго сына забрали и вчера увезли уже. Везде вой стоит женский, бабский, — сказала мать оккупанта.

В ответ боец РФ начал откровенно говорить о своем отношении к российскому правительству.

— Как меня бесит это тупое правительство! Оно такое тупое! Я просто в шоке!

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Мать российского военного просит не говорить его о таких вещах в телефонном разговоре. Однако это не остановило солдата РФ, поэтому он продолжил высказывать возмущение.

— Что? Да, посадят? Да пусть посадят, мне все равно не нравится. Офигенно, ничего не же сделаешь, что тебя никуда не высылают. Сейчас так и будет: полстраны будет сидеть, а половина — воевать. Половина сядут по-любому.

Мать начала высказывать и свое возмущение в ответ сыну. По ее словам, в предыдущем разговоре у него был нормальный и веселый голос, а теперь “опять началось”.

— Да что надо? Что официального? Они фосфором в нас кидают, мы кидаем, здесь ничего не официально. С лица земли стереть эту хохляндию, чтобы до Польши отлетели! Чтобы больше вообще свой рот не открывали. С таким правительством мы уже поняли, как они там Изюм отдали. Где-то 20 тыс. человек лежит. Не знаю… Не первый день в этой каше крутимся.

В ГУР пообещали, что за каждое военное преступление российских солдат в Украине будет справедливая расплата.