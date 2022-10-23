Октябрь, 22 в 23:57

Специалисты из Беларуси модернизируют технику оккупационных сил России за средства России.

Об этом на своем YouTube канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Его спросили, зачем Россия перебрасывает свою технику на территорию Беларуси.

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— Я вчера сказал, что нелогично поступает Россия: из Беларуси технику вывозит и в Беларусь технику везет. Так вот, один из зрителей написал: “Да все просто. В Беларуси сохранились заводы, поэтому товарищ Путин везет Лукашенко технику, тот ее снимает с хранения на запчасти, модернизирует и везет товарищу Путину”, — говорит Жданов.

По словам эксперта, у Беларуси есть возможность загружать предприятия, чтобы модернизировать технику России.

— Лукашенко сохранил производственную базу Советского Союза и он имеет возможность загружать предприятия, давать рабочие места, платить зарплату. Россия все это оплачивает. У России денег навалом, они могут перебрасывать эшелоны сюда-туда с Дальнего Востока в Беларусь, из Беларуси в Краснодарский край или Ростовскую область, — сказал Олег Жданов.

Эксперт добавил, что в Беларуси, вероятно, сейчас стоит более новая техника, поскольку там со складов там снимают советские Т-72А, Т-80, а в Российской Федерации снимают Т-62, потому что Т-72, вероятно, уже не осталось.

В последнее время возросла угроза повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси. Самопровозглашенный правитель Республики Александр Лукашенко проводит скрытую мобилизацию, а из России, по разным данным, уже приехали почти 9 тыс. мобилизованных и военная техника.