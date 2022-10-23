Октябрь, 23 в 17:27

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину олигархи, которые окружают российского диктатора Владимира Путина, оказались под особым вниманием и столкнулись с санкциями со стороны США и Европы.

Как удалось выяснить изданию Insider, еще в 1990-х в РФ возникла новая бизнес-элита, известная как силовархи. Это общий термин, введенный в 2006 году Дэниелом Трейсманом, профессором политологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Он объединяет в себе слова олигарх и силовики. Последнее переводится как “люди силы” и включает в себя ведущих сотрудников служб безопасности и правоохранительных органов.

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По словам Трейсмана, олигархи не обладают большим политическим влиянием, тогда как силовархи обладают большей властью.

Хьюго Кростуэйт, ведущий аналитик разведывательной компании Dragonfly, сказал Insider, что силовики по сути являются частью ближайшего окружения Путина.

– Я думаю, что важным моментом в отношении силовиков является то, что они являются неотъемлемой частью режима президента Путина, а не отдельной группой вне его, – добавил Кростуэйт. – Силовики, в конечном счете, ближе к президенту, чем олигархи.

Согласно Трейсману и Кростуэйту, некоторые из самых известных силовархов – ветераны КГБ.

Одним из них является генеральный директор Газпрома Алексей Миллер – несмотря на то, что он не имеет опыта работы в сфере безопасности, – поскольку контролируемый государством поставщик энергии является частью империи силовархов.

Самый влиятельный человек в России после Владимира Путина и его близкое доверенное лицо, Игорь Сечин, является генеральным директором Роснефти – нефтяной компании, которую Путин использует в качестве одного из ключевых геополитических инструментов. В середине 1980-х Сечин служил военным переводчиком в Мозамбике и Анголе.

По словам Трейсмана, бывший генерал и один из самых идейных силовархов Владимир Якунин призвал к более тесным связям между славянскими народами и возрождению православных ценностей. Он бывший президент РЖД, ранее работал в министерстве транспорта.

Сын главы ФСБ Николая Патрушева, капитан ФСБ Андрей Патрушев был назначен личным советником Сечина в Роснефти и сейчас является генеральным директором Газпром нефти.

В список силовархов по тщательным исследованиям Трейсмана входят также:

Виктор Иванов – бывший председатель правления Алмаз-Антея и Аэрофлота – сделал карьеру в советском КГБ и российской ФСБ.

Сергей Чемезов – генеральный директор Ростеха – бывший шпион.

Виктор Зубков – председатель правления Газпрома и бывший премьер-министр – российский государственный служащий.

Сергей Иванов – спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта – бывший разведчик КГБ.

Николай Токарев – президент Транснефти – бывший агент КГБ.

Михаил Фрадков – бывший глава Управления внешней разведки России и бывший премьер-министр – работал инженером-переводчиком в посольстве Советского Союза в Индии.

Рашид Нургалиев – бывший министр внутренних дел и заместитель секретаря Совета безопасности – генерал армии, работал в ФСБ.

Владимир Колокольцев – министр внутренних дел и бывший комиссар полиции Москвы – генерал-лейтенант (милиция).

Виктор Черкесов – директор Федеральной антинаркотической службы – генерал-лейтенант.

Виктор Иванов – бывший директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и бывший председатель Алмаз-Антея – бывший офицер КГБ.

Издание подчеркивает, что силовархи контролируют компании через должности в менеджменте или в наблюдательных советах. Трейсман сказал, что силовики видят свою миссию в решении проблем, созданных олигархами, – восстановить уважение к правоохранительным органам, усилить полномочия президента и очистить СМИ и политические партии.

Силовархи считают себя защитниками Российского государства.

– Когда мы смотрим на общие должности, которые они занимают, мы можем с некоторой уверенностью сказать, что они явно имеют значительное влияние в российском государстве и в системе в целом, на вершине которой находится этот человек, – сказал Кростуэйт.

Система, которую построил Путин, означает, что близость к нему жизненно важна для защиты собственных интересов как члена силовиков.