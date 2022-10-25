В Иркутске самолет упал на жилой дом из-за некачественного ремонта — ГУР
Самолет, упавший на жилой дом в российском Иркутске, вместе с другим Су-30СМ проходил испытания после проведения ремонтных работ.
Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.
– Один из них после выполнения плана полета приземлился на аэродроме, второй остался в воздухе, а экипаж 20 минут не выходил на связь, – сообщает украинская разведка.
Отмечается, что первый самолет взлетел снова и приблизился к аварийному судну. Пилоты визуально засвидетельствовали, что экипаж аварийного самолета погиб, вероятно, из-за неисправной кислородной системы. После того как топливо закончилось, неисправный самолет упал на жилой дом в районе Ново-Ленино.
— Катастрофа российского самолета связана с низким уровнем выполнения ремонтных работ. В результате во время полета произошла разгерметизация салона. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов. Имя одного из погибших – Виктор Крюков, – добавляют в разведке.