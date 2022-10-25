Октябрь, 25 в 6:33

Создатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин продолжает наращивать власть и создает параллельную вооруженным силам России военную структуру, которая может представлять угрозу для правления Путина — по крайней мере, в информационном пространстве.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на информацию от российских военных блогеров, которые пишут, что Пригожин спонсирует формирование добровольческого батальона под предводительством бывшего офицера ФСБ Игоря Гиркина.

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Гиркин — ярый критик российского высшего военного командования. Он долгое время не мог сформировать собственный добровольческий батальон из-за отсутствия снабжения и других бюрократических ограничений. А вот Пригожин может позволить себе роскошь управлять ЧВК Вагнера без прямого контроля минобороны России.

По мнению российских военных блогеров, сотрудничество Пригожина и Гиркина, вероятно, создаст большой националистический электорат для Пригожина в поддержку его максималистских целей войны в Украине.

Пригожин занимает уникально выгодное положение в российской государственной структуре и информационном пространстве. Он может свободно рекламировать себя и свои силы, одновременно критикуя кремлевских чиновников или вооруженные силы России, не опасаясь ничего, считают аналитики ISW.

— Путин зависит от боевиков Вагнера в Бахмуте и, вероятно, пытается задобрить Пригожина. Хотя Пригожин подрывает статус обычных вооруженных сил РФ. Пригожин, например, в одном из интервью саркастически заявил, что строит “линию Вагнера”, чтобы скрывающиеся за спинами Вагнера вооруженные силы России чувствовали себя в безопасности, – отмечают эксперты Института.

Отмечается, что Гиркин практически не несет никакой ответственности за свои действия, а это делает его положение еще более выгодным.

А еще Пригожин дистанцировался от лидера Чечни Рамзана Кадырова после того, как их совместная критика высшего военного руководства РФ привлекла большое внимание общественности.

Это может указывать на то, что Кадыров может потерять свой контроль над регионом.