Спецслужбы РФ готовят кампанию по дискредитации национальных движений России
Спецслужбы страны-агрессора готовят широкую дискредитационную кампанию против лидеров национальных и национально-освободительных движений народов России. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
По данным ГУР, ее начало запланировано уже на ближайшее время, главная цель – унижение стремления народов к самоопределению.
– Для этого, как в самой России, так и за ее пределами – в Европе, США и Украине будут использованы имеющиеся “агенты влияния” в информационной и политической сферах. Их задача – донести до “широких масс” мысль об априори агрессивном, террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений, – говорится в сообщении.
В управлении подчеркивают, что россияне пытаются сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры.
Также агрессоры хотят сформировать внутри украинского общества негативное отношение к тем народам России, которые страдают от имперской политики.
– Традиционно в первую очередь под удар российской пропаганды подпадают народы Кавказа, активно борющиеся за свое право на самоопределение. В частности, чеченская оппозиция, – заявили в ведомстве.
Разведка выяснила, что военно-политическое руководство России и режим диктатора Владимира Путина рассматривают национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз для самого существования России.
– Именно их возникновение рассматривается как фактор нестабильности и вызывает жесткое противодействие со стороны кремлевской верхушки. Наилучший способ противодействия подобным кампаниям – неприятие манипуляционных месседжей, независимо от имени распространяющего их спикера. А также обнаружение скрытых “агентов влияния” под видом “лидеров мнений”, – резюмировали в ГУР.