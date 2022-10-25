Октябрь, 25 в 20:02

Спецслужбы страны-агрессора готовят широкую дискредитационную кампанию против лидеров национальных и национально-освободительных движений народов России. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, ее начало запланировано уже на ближайшее время, главная цель – унижение стремления народов к самоопределению.

– Для этого, как в самой России, так и за ее пределами – в Европе, США и Украине будут использованы имеющиеся “агенты влияния” в информационной и политической сферах. Их задача – донести до “широких масс” мысль об априори агрессивном, террористическом или даже нацистском характере любых национальных движений, – говорится в сообщении.

В управлении подчеркивают, что россияне пытаются сорвать международную поддержку права народов на защиту своих прав, языка, культуры.

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Также агрессоры хотят сформировать внутри украинского общества негативное отношение к тем народам России, которые страдают от имперской политики.

– Традиционно в первую очередь под удар российской пропаганды подпадают народы Кавказа, активно борющиеся за свое право на самоопределение. В частности, чеченская оппозиция, – заявили в ведомстве.

Разведка выяснила, что военно-политическое руководство России и режим диктатора Владимира Путина рассматривают национально-освободительные движения как одну из ключевых угроз для самого существования России.