Под Белгородом военный РФ застрелил срочника, приняв его за “диверсанта”

Октябрь, 26 в 11:36

В Белгородской области российский военный застрелил солдата-срочника из Сибири, приняв его за украинского военнослужащего.

Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на мать убитого Дениса Таскаева. По ее словам, следствие проверяет именно такую версию.

– Следователь сказал, что была перестрелка с разведывательными диверсионными группами, парни были “на взводе”. Денис спускался в блиндаж (для отдыха после суточного караула), и сослуживец в испуге принял его за чужого, – рассказала мать убитого срочника Татьяна Кулешова.

Сама женщина сомневается в ее правдоподобности, поскольку командир роты говорил, что ее сын погиб в перестрелке с украинскими военнослужащими в ночь с 15 на 16 октября.

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Однако после возбуждения дела она не может к нему дозвониться.

– Когда я сказала следователю, что Денис погиб в перестрелке с украинцами, он удивился: “Как так? Я не знаю, почему вам так сказали”. Прошло больше недели (со дня смерти Дениса), для чего было так говорить? – возмущается Кулешова.

При этом один из сослуживцев Таскаева сообщил женщине, что им запретили говорить о случившемся, “если они не хотят оказаться на месте Дениса”.

Власти Белгородской области официально о гибели Дениса Таскаев не сообщали, факт смерти срочника изданию подтвердили только в военной прокуратуре Гусевского гарнизона в Калининградской области, где он числился.