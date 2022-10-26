Россия хочет восстановить военную базу в Балаклаве для защиты Черноморского флота

Октябрь, 26 в 15:36

Страна-агрессор Российская Федерация хочет восстановить свою военную базу на территории временно оккупированного Крымского полуострова в Балаклаве.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков разведки на основе открытых источников (OSINT), утверждает официальная газета британского Королевского флота Naval News.

Известно, что в узкой бухте Балаклавы на южном побережье Крыма оккупанты создали тайную базу Военно-морских сил России в Черном море, а туннель построили, чтобы скрыть передвижение подводных лодок РФ.

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— Теперь, когда идет война в Украине, разведка предполагает, что она может в очередной раз обеспечить защиту Черноморского флота РФ, — сообщают разведчики.

В сети появились снимки, свидетельствующие о попытках ВМС России восстановить военно-морскую базу в Балаклаве. Также россияне пытаются вести работу на главной базе ВМС оккупантов в Севастополе.